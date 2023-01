Riceviamo e pubblichiamo

Su Gazzetta del Sud di oggi 16 Gennaio nel contesto di un articolo pubblicato a firma di Gianluca Albanese vengono riportate testualmente le dichiarazioni rese della neo segretaria PD di Siderno, Giusy Massara, la quale si dice indignata dalle accuse rivolte dal Commissario Provinciale UDC Riccardo Occhipinti all’amministrazione Comunale di Siderno a guida PD, reo di aver affermato che gli aumenti della TARI a Siderno siano stati introdotti dall’amministrazione Comunale. Sul punto la segretaria dichiara testualmente” Non si puo’ rimanere silenti e consentire che vengano veicolate informazioni distorte col chiaro intento di destabilizzare la fiducia dei cittadini”, poi aggiunge “assumere che l’Amministrazione Comunale di Siderno a guida PD vessi i cittadini a seguito dell’aumento TARI è una espressione grave che va restituita al mittente”, dopo di che conclude accusando Occhipinti di avere la memoria corta, giacche ‘ non ricorda che l’aumento della TARI dipende unicamente dal metodo ARERA che ha fissato nuovi obblighi, facendo incrementare i costi a carico dei cittadini.

Per di più Giusy Massara sostiene che di recente il Consiglio Comunale di Siderno ha approvato il nuovo regolamento TARI, che ha determinato una revisione al ribasso delle percentuali di calcolo.

A fronte di quanto accaduto di recente a Siderno, reputo doveroso intervenire, autonomamente, a nome del costituendo Comitato Cittadino, che a breve verrà ufficializzato a Siderno ed avrà il compito di vigilare attivamente sulla politica dei tributi dell’amministrazione Comunale di Siderno, che non convince e vessa i cittadini Sidernesi, imponendo tra l’altro il frazionamento dei tributi con pagamenti periodici scaglionati, suffragati da incomprensibili metodi di calcolo che a Siderno nessun cittadino è in grado di saper leggere e

decifrare, per poi intimare il pagamento a saldo, calcolato sempre in modo incomprensibile, quindi poco trasparente.

Occhipinti non ha bisogno di avvocati difensori, Egli saprà rendere i chiarimenti dovuti alla segretaria Giusy Massara ed ai Sidernesi tutti.

Quel che a me preme invece sottolineare è che a Siderno la politica dei tributi dovrebbe essere profondamente riveduta e corretta dall’amministrazione Comunale.

Spieghi piuttosto la segretaria Giusy Massara, chi ha autorizzato la società privata per la riscossione dei tributi, a procedere unilateralmente alla revisione delle dichiarazioni TARI rese dai cittadini di Siderno ed alla rettifica con attribuzione automatica delle nuove aliquote “rettificate”, gravate dalle sanzioni calcolate nella misura massima e dagli interessi maturati negli ultimi cinque anni.

Una scelta questa impopolare e destabilizzante, in un momento così difficile e travagliato per le famiglie, messe in ginocchio dagli aumenti fuori controllo sui beni di prima necessità e dalla grave recessione incombente.

Chi ha deciso tutto questo ha un inferto ai soliti contribuenti onesti di Siderno un colpo basso con intimazioni di pagamento recapitate in buste verdi ai cosiddetti “cittadini infedeli”. Vengono richieste somme talora ingenti, che in moti casi superano addirittura ai 5000 €. Reputo irragionevolil e sostanzialmente fuori luogo scelte simili che per giunta ricadono in un momento così drammatico per gli italiani tutti.

Premesso che molte rettifiche operate dalla società privata sono addirittura sbagliate e quindi da controrettificare, con annullamento contestuale delle relative intimazioni di, pagamento, cio’ premesso, decidere di gravare le nuove aliquote derivanti dalla rettifica con le sanzioni massime e con gli interessi calcolati addirittura per gli ultimi cinque anni e scelta irresponsabile che azzera i conti delle famiglie e destabilizza…

Chiarisca la segretaria Massara se a Siderno la società privata incaricata della riscossione dei tributi opera autonomamente, a prescindere dagli indirizzi emanati dall’amministrazione Comunale?

oppure accade il contrario?

ovvero che le scelte operative della società privata sono dettate dagli indirizzi emanati dall’amministrazione Comunale di Siderno a guida PD in materia di tributi?

Perché l’amministrazione Comunale di Siderno non ha speso una parola è non è intervenuta sul punto, sino ad imporre alla società privata scelte più ponderate, responsabili, e più equilibrate?

Si sarebbe così potuto evitare che le intimazioni di pagamento delle aliquote TARI rettificate crescessero a dismisura, in quanto gravate addirittura dall’aggiunta di sanzioni applicate nella misura massima, e dagli interessi calcolati sugli ultimi cinque anni ?

Perché a Siderno i cittadini vengono chiamati continuamente a dover giustificare pagamenti di fatture e bollette datate, così comportando enormi disagi, soprattutto alle persone anziane ed ai pensionati?

In attesa di risposte precise e puntuali da parte della segretaria PD, invito i cittadini di Siderno ad aderire al comitato in fase di costruzione, sottoscrivendo il modulo di adesione che sarà reso pubblico a breve sui social, da restituire privatamente con mail.

Insieme potremo porre un argine insormontabile di difesa e di tutela del cittadino ed uno strumento importante di informazione e consulenza in materia di tributi e imposte varie, per una gestione consapvole dei pagamenti da parte delle famiglie sidernesi, oggi tartassate.

Francesco de matteis

Comitato cittadino di Siderno