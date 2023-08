Siderno, Mondi possibili: Festival del libro e del fumetto

“Il 28 e 29 agosto, per la prima volta, a Siderno, nella Villa Comunale del Lungomare delle Palme, parte “Mondi Possibili”, il festival del libro e del fumetto.

Il festival, promosso dal Comune di Siderno in collaborazione con Mondadori Bookstore Calliope, con la direzione artistica di Antonio Strangio, vedrà il lungomare trasformarsi in un luogo dove protagonisti assoluti sono i libri, in tutte le diverse declinazioni.

Due giorni per conoscere da vicino l’universo delle narrazioni e delle illustrazioni, spaziando tra diversi generi e ambientazioni, seguendo il filo dell’originalità: narrativa, storia, illustrazioni e fumetti, ma anche un’area dedicata ai più piccoli con tantissimi laboratori creativi, spettacoli di marionette e teatro kamishibai.

L’evento ospiterà scrittori che, attraverso l’immaginario, creano universi di grande fascinazione come Gioacchino Criaco, Vincenzo Filosa, Alessia Principe; autori che danno vita ai sogni dei bambini come Michele D’Ignazio con lo spettacolo di marionette “Storia di una matita”; e autori come Dario Sicchio, Fabrizio Sesana e Lorenzo Magalotti di Edizioni BD e J-pop, una delle realtà più importanti per la creazione e la diffusione di fumetti e manga sul territorio Italiano.

Ospite della serata conclusiva il Premio Strega 2016 Edoardo Albinati che racconterà Rocco Carbone, in uno spazio curato in collaborazione con l’editore Rubbettino che ha da poco ripubblicato due tra le più belle opere dello scrittore prematuramente scomparso.

Arricchiranno la rassegna: Historical, Scuola Cinematografica della Calabria, EDUR (Eroi Dell’Ultimo Regno GRV), Accademia Musicale Harmonia, il Club delle storie.

La bellissima manifestazione rientra nel più ampio Progetto “Libri senza Barriere: promuovere l’accesso alla cultura e al turismo” – Azione “Festival del Libro e del Fumetto” – POR Calabria FESR – FSE 2014-2020 – Asse 6 Azione 6.8.3 Misure di sostegno per Biblioteche e Archivi storici pubblici 2023:

progetto fortemente voluto dall’Assessorato alla Cultura, Francesca Lopresti, e dalla Consigliera Anna Maria Felicità, e supportato dal Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Archinà, che lo hanno costruito e curato in collaborazione con gli esperti e il Settore 1 “AA.GG.” (in particolare, la Dott.ssa Alessandra Tuzza).

Il programma completo sarà presentato durante la conferenza stampa che si terrà al Mondadori Bookstore Calliope, al Centro Commerciale “La Gru”, il prossimo 24 Agosto alle ore 18:00.