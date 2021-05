Siderno, l’indignazione dei cittadini per l’abbandono dei lavori stradali

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

DAL DOTT. FRANCESCO DE MATTEIS

Questa non è Beirut, ma una centralissima arteria urbana di Siderno che ospita lo Studio Radiologico ed importanti studi medici e professionali.

Qui al danno di una fogna obsoleta, insabbiata e interrotta in più tratti che causa da anni gravissimi inconvenienti igienico sanitari, si aggiunge oggi la beffa di lavori tecnicamente sbagliati, inutili, e lasciati in abbandono.



Con i lavori si e’ peggiorata di molto la situazione e sono state aperte buche profonde non segnalate, mal transennate e non illuminate, col rischio che qualcuno ci possa finire sotto.

Esempio fulgido di indolenza e strafottenza istituzionale.