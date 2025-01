Riceviamo e pubblichiamo

Scrivo per segnalare una situazione molto spiacevole e amara. Mi chiamo Vincenzo sono un insegnante precariato, insegno al Polo tecnico Professionale “Marconi- IPSIA Art” di Siderno con un contratto a tempo determinato breve e saltuario ho preso servizio il 16 di ottobre 2024 fino al 30 aprile 2025 purtroppo da quasi 4 mesi non riceviamo lo stipendio questa situazione la trovo veramente ignobile, per nulla dignitosa. Io lavoro, in questo anno non ho mai saltato un giorno di lavoro, non ho mai preso un permesso, ho trascorso le festività senza stipendio pur avendo una famiglia alle spalle. Così facendo lo stato non ci mette in una situazione dove possiamo fare programmi oppure progetti futuri. Le supplenze brevi sono sempre stati un problema ma gli anni passati almeno nel mese di dicembre si percepiva qualcosa , invece quest’anno senza un euro da Ottobre. Non se ne può più. La mia domanda è? Io per recarmi al lavoro devo fare 100 km andata/ritorno come si fa a pagare la benzina? Le bollette? Spesa? Affitto?.