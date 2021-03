Incidente stradale avvenuto quasta mattina intorno alle 9 lungo la Statale 106 nel territorio comunale di Siderno, tra un’automobile ed una moto guidata da una donna ed è in gravi condizioni. La donna, originaria di Roccella Jonica, è stata trasportata in elisoccorso al Grande Ospedale metropolitano. La donna avrebbe riportato diversi traumi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e i due mezzi.