Grande partecipazione al primo appuntamento dell’Autunno Militante, tenutosi ieri nel cortile della biblioteca comunale “Armando La Torre” di Siderno e organizzato dal Circolo Pd di Siderno.

Alla presenza dell’Europarlamentare Sandro Ruotolo, della Dirigente Nazionale Mariateresa Fragomeni, della Segretaria del Circolo di Siderno, Giusy Massara, nonché di tanti amministratori, segretari di Circolo, dirigenti, iscritti, militanti e cittadini, si è dato il via a una stagione di lotta politica e d’impegno contro l’autonomia differenziata e a difesa della pace, della sanità pubblica, del lavoro, dell’agricoltura, dell’ambiente e delle infrastrutture, per uno sviluppo duraturo e sostenibile.

Un incontro proficuo quello di ieri, grazie anche al contributo di Mariateresa Fragomeni che, con l’occasione, ha voluto proporre e lanciare l’avvio di un importante progetto di sviluppo per il nostro territorio, con la speranza che possa essere sposato da tutti i Circoli e le sedi politiche del Partito Democratico: un vero e proprio “Patto per la Locride”.

I contributi dei segretari del Pd di Locri, Emanuele Marando, e di Gioiosa Ionica, Enrico Tarzia, unitamente alla presenza di altri segretari di circolo, dirigenti ed amministratori della Locride, rappresentano un buon inizio per una fase di confronto nel partito e nella società.

L’obiettivo è quello di pervenire alla stesura di un documento rappresentativo dei bisogni civili, sociali e di una visione di sviluppo della nostra meravigliosa terra, scritto a più mani e da consegnare a Nicola Irto per il Parlamento e a Sandro Ruotolo per l’Europa.

Questo, quindi, è il primo dei numerosi appuntamenti dell’Autunno Militante che come circolo abbiamo immaginato: massimo coinvolgimento, elaborazione, denuncia e proposte.