L’amministrazione comunale di Siderno esprime il proprio plauso agli alunni della VA dell’istituto comprensivo (plesso “Pascoli”) di Siderno che nei giorni dal 22 al 24 aprile hanno partecipato a Roma al progetto di cittadinanza attiva “In viaggio verso la democrazia”.

Accompagnati dall’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Siderno (e referente del progetto) Francesca Lopresti e dall’insegnante Carmelina Caccamo, gli alunni hanno visitato i principali monumenti e i palazzi delle massime istituzioni statali. A cominciare da Montecitorio, sede della Camera dei Deputati.

Dalla ex sala della regina alle sale gialla e della Lupa, fino al “Transatlantico”, passando per la sala stampa e i corridoi, i giovanissimi alunni hanno potuto visitare anche la stanza, istituita dall’ex presidente del Senato Maria Elisabetta Alberta Casellati, nella quale sono appese, tra le altre, le foto di Nilde Iotti e Tina Alselmi con di fronte i nomi dei primi sindaci donna d’Italia, tra cui tre calabresi.

Con uno spazio lasciato libero, in attesa del primo Presidente della Repubblica di sesso femminile, segno della volontà di sensibilizzare le giovanissime generazioni sull’importanza della presenza delle donne nelle istituzioni.

L’auspicio del sindaco Mariateresa Fragomeni e di tutta l’amministrazione comunale è che, dopo questa visita, i giovanissimi presenti potranno sviluppare una giusta coscienza civica e – perché no? – coltivare quella passione politica che serve per diventare, un giorno, rappresentanti istituzionali.