Stamattina la Polizia di Stato, con il patrocinio del comune di Siderno, ha organizzato presso il Palazzetto dello Sport del Comune di Siderno, la Giornata della Legalità e della memoria delle vittime innocenti di mafia.

All’evento hanno partecipato le autorità civili, militari e religiose, le classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio per un totale di circa 600 studenti e la Sig.ra Tina MONTINARO, moglie di Antonio MONTINARO, Capo Scorta del giudice Giovanni FALCONE. Alla manifestazione hanno partecipato anche i referenti nazionali e locali dell’associazione “Libera” e i familiari delle vittime del dovere.

Per la circostanza e per sensibilizzare i giovani presenti alla manifestazione è stata esposta la teca contenente i resti dell’autovettura di scorta ” Quarto Savona 15″.

La Signora MONTINARO e le Autorità hanno discusso con i presenti e gli studenti sui vari aspetti relativi alla legalità, cercando di trasmettere un messaggio positivo nelle nuove generazioni e per ribadire nuovamente il NO alla mafia ed a tutte le forme di illegalità. Proprio i giovani sono da sempre al centro dell’attenzione da parte della Signora MONTINARO che subito dopo la strage di Capaci ha deciso di dedicarsi attivamente nella comunicazione e sostegno alla legalità, sia con iniziative nella città di Palermo, ove ha fondato ed è presidente dell’associazione sociale “Quarto Savona 15°, che con varie iniziative in campo nazionale con il coinvolgimento costante della Polizia di Stato, degli organi giudiziari e delle altre Forze di Polizia.

Gli studenti hanno partecipato attivamente nelle varie fasi dell’iniziativa sia con contributi propri che rivolgendo domande alle personalità presenti.