“In questi anni, dedicati alla formazione, alla costruzione della squadra e all’ascolto dei cittadini, ho sempre sperato che il nostro messaggio arrivasse a tutti, amplificato come attraverso un megafono. Un messaggio, non solo di speranza, ma il sogno di cambiare le sorti della nostra città. Ebbene, ho avuto la certezza che questo messaggio è arrivato direttamente al cuore del 44% dei sidernesi, il 20% in più del nostro avversario al ballottaggio. Adesso continuiamo a lavorare per cambiare Siderno e vincere con la fiducia dei sidernesi” – Così la candidata Sindaco a Siderno, Mariateresa Fragomeni.