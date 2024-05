Un premio alla laboriosità, alla correttezza e all’attaccamento alla città di dieci sidernesi, che nella mattinata del I maggio hanno ricevuto l’abbraccio collettivo della comunità, presente in buon numero alla cerimonia di consegna della 17^ edizione del premio “Civiltà e Lavoro”.

La manifestazione, particolarmente sentita dalla cittadinanza, è stata curata anche quest’anno dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco che hanno saputo continuare e sviluppare la felice intuizione del compianto Aldo De Leo, fondatore del “Civiltà e Lavoro”.

Dopo i saluti della presidente della Pro Loco Antonella Scabellone e del sindaco Mariateresa Fragomeni, che hanno compiuto alcune significative riflessioni su lavoro, sicurezza e necessità di sostenere le attività locali, l’assessore al Cerimoniale, Cultura e Pubblica Istruzione Francesca Lopresti ha dato il via alla consegna dei premi, allietata da alcuni intermezzi musicali a cura di Gabriele Varacalli, Alessandro Piccolo e Giada Panetta, allievi dell’accademia musicale “Harmonia” del maestro Natale Femia.

Anche quest’anno i premiati sono stati espressione di numerose categorie professionali.

La scuola è stata rappresentata dagli insegnanti Carmelo Scordino, Antonio Pedullà e Luciana Tripodi; la sanità dal radiologo Vincenzo Mollica, dal veterinario Antonio Diano e dall’infermiera Antonia “Ninì” Sgambelluri; il Comune dal vigile urbano Michele Galluzzo e dall’impiegato Luigi Salvatore Papandrea, l’artigianato dal meccanico Salvatore Sansotta, fino all’angelo del focolare domestico Luciana Verteramo, accompagnata dal figlio Enzo Caricari, ispettore dei Vigili del Fuoco apparso visibilmente commosso.

Sentimenti di gioia e soddisfazione che sono stati condivisi dai premiati, dai loro congiunti presenti, dai numerosi cittadini e anche da chi ha consegnato i premi come il sindaco, la presidente della Pro Loco, il vicesindaco Salvatore Pellegrino, il presidente del consiglio comunale Alessandro Archinà i consiglieri comunali Anna Maria Felicità, Vittoria Luciano e Aldo Caccamo, oltre ai dirigenti della Pro Loco Giuseppe Badia, Caterina Mammola e Agostino Santacroce.

Tra i tanti interventi durante le premiazioni, sono stati particolarmente pregnanti quelli del vice comandante della Polizia Locale Angela Pascuzzi e dell’ex presidente della Consulta Cittadina Ersilia Multari, mentre il professore Scordino ha ringraziato pubblicamente i Sidernesi che lo hanno accolto tanti decenni fa, dicendo loro: «siete fantastici!».