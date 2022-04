In occasione della ricorrenza della Festa del Lavoro, l’Amministrazione Comunale di Siderno e la Pro Loco hanno riproposto il Premio “Civiltà & Lavoro”, giunto alla sua XV Edizione.

L’importante manifestazione si terrà Domenica 1 Maggio, con inizio alle 11.15 davanti al Palazzo Municipale, per poi proseguire in corteo, accompagnati dalla banda musicale “Città di Siderno”, verso la Villa Comunale sul Lungomare delle Palme, ove verrà deposta una corona commemorativa al Monumento delle vittime del lavoro.

Subito dopo, si procederà con la consegna dei premi “Civiltà & Lavoro” ai cittadini lavoratori, residenti a Siderno, selezionati in seguito all’apposito bando pubblicato, che si siano distinti per grande laboriosità nell’arco della loro esistenza, che abbiano maturato sessantacinque anni d’età, che siano sempre stati rispettosi della legge e che abbiano dimostrato di possedere alte qualità morali e grande attaccamento alla Città di Siderno.

I premi consisteranno in una targa raffigurante il logo del Comune di Siderno e in una pergamena di conferimento del premio.