L’Assessore alle Politiche sociali, Salvatore Pellegrino, comunica l’avvenuto avvio di quattro progetti PUC (Progetti Utili alla Collettività), redatti in seguito alla sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale con l’Ufficio Servizi Sociali e/o il Patto per il Lavoro con il Centro per l’Impiego.

Tali progetti sono dedicati ai cittadini di Siderno che percepiscono il reddito di cittadinanza, i quali saranno impegnati per iniziative utili alla collettività nei settori ambientale, sociale e di tutela dei beni comuni.

Vi è l’obbligo, per almeno un componente del nucleo familiare beneficiario r.d.c., di partecipare ai PUC, salvo i casi di esonero e/o di esclusione previsti dalla normativa di riferimento.

I percettori del reddito di cittadinanza verranno impiegati in lavori di pubblica utilità per un minimo di 8 ore settimanali, elevabili fino a 16 volontariamente.

Il primo PUC, denominato “SIDERNO CITTA’ VERDE”, mira a migliorare i servizi rivolti ai cittadini in termini di conservazione, abbellimento, cura e manutenzione delle aree verdi, dei giardini, delle aiuole e delle fioriere site sul territorio comunale.

Il secondo progetto, denominato “MI OCCUPO DELLA CASA COMUNE”, mira a migliorare i servizi resi dalle Istituzioni alle collettività rendendo maggiormente accessibili gli edifici pubblici e curandone il decoro e la funzionalità (es. supporto nell’apertura e chiusura degli edifici pubblici, con potenziamento dell’orario delle attività di custodia, vigilanza, pulizia, cura e abbellimento degli ambienti).

Il terzo progetto, denominato “CURIAMO GLI SPAZI PUBBLICI”, mira a valorizzare e rendere maggiormente funzionale il patrimonio comunale (strade, edifici, cimiteri, ecc.) e, al contempo, ad attivare nei confronti degli operatori coinvolti un percorso di valorizzazione della persona, di crescita e di esperienza spendibile nel mondo del lavoro.

Il quarto PUC, denominato “BUONE PRATICHE DI CITTADINANZA”, consiste nell’attività volta a coadiuvare il personale dell’Ufficio di Polizia Municipale nell’espletamento di alcune semplici funzioni che non richiedono abilità o competenze specifiche e che sono indirizzate al miglioramento dei servizi ai cittadini (es. vigilanza durante l’orario di entrata ed uscita delle scuole comunali, supporto nello svolgimento di attività legate a situazioni emergenziali ovvero a necessità che interessano la comunità).

“L’avvio dei PUC, che segue all’approvazione delle relative schede, avvenuta con Delibera della Giunta Comunale n.12 dell’8 Febbraio 2022 – afferma l’Assessore Salvatore Pellegrino – rappresenta un importante risultato per questa Amministrazione Comunale. Sin dal momento del nostro insediamento al Governo della Città di Siderno, infatti, abbiamo lavorato costantemente per attivare tali progetti che devono intendersi come un’occasione di arricchimento a favore dei beneficiari del reddito e di supporto ed integrazione delle attività ordinariamente svolte dall’Ente. L’obiettivo, pertanto, è innescare un meccanismo virtuoso capace di rispondere alle esigenze dei singoli e, nel contempo, dell’intera comunità locale. Ringrazio gli Uffici comunali e i tutor che provvederanno al coordinamento e alla formazione di questi lavoratori per i quali i PUC rappresenteranno una grande occasione di integrazione sociale, di educazione al lavoro, di crescita formativa e di cittadinanza attiva. Per me è la concretizzazione del principio di restituzione sociale che sprona il beneficiario di un sostegno economico ad impegnarsi in favore della comunità locale”.