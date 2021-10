Arriva a Siderno Valentina Cuppi, nominata lo scorso 22 febbraio dall’Assemblea Nazionale, Presidente del Partito Democratico. Si terrà, infatti, oggi, sabato 30 ottobre, presso la sede del Circolo del PD di Via Michele Bello n. 13, l’incontro con Valentina Cuppi, attuale Presidente del Partito Democratico.

All’evento, in programma per le ore 16:30, parteciperanno Stefano Graziano, Sebi Romeo, Nicola Irto e la eletta Sindaco, Mariateresa Fragomeni.

Sarà non solo un momento celebrativo e di festa per la forte affermazione del Partito Democratico, ma occasione di respiro per discutere e confrontarsi sul lavoro da compiere in vista dell’avvio del tesseramento, della stagione congressuale ma anche e soprattutto sulla necessità di creare una rete di dialogo continuo tra i vari livelli istituzionali e quelli di partito.

La recente esperienza elettorale di Siderno evidenzia, senza dubbio, che laddove prevalga un’idea di partito radicato nel territorio, il risultato si veda. Questo è il frutto dell’infaticabile lavoro, svolto con costanza e continuità, da parte di tutto il gruppo dirigente, degli attivisti e cittadini che hanno creduto nel progetto progressista e riformista che Mariateresa Fragomeni delineato nel suo programma.

L’obiettivo unico è quello di lavorare in sinergia d’intenti per costruire un paese migliore.