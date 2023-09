Riceviamo e pubblichiamo

E torniamo a parlare dei concorsi espletati dal Comune di Siderno.

Lo facciamo perché dopo i nostri documenti pubblicati nelle scorse settimane, da più parti, c’ è stato segnalato che il Comune di Siderno sembrerebbe essersi trasformato in uno specialissimo Ufficio di Collocamento, ove sembrerebbe che vincitori dei concorsi e aventi diritto all’idoneità vengano pescati tutti all’interno dello stesso cerchio magico.

All’inizio non ci abbiamo creduto, pensavamo si trattasse di illazioni ma, come diceva il buon saggio Andreotti, “a pensar male si fa peccato ma molto spesso ci si azzecca!”

Abbiamo pertanto voluto consultare tutti gli atti inerenti i concorsi espletati nell’ultimo anno, pubblicati sull’Albo Pretorio del Comune e dopo averli esaminati attentamente ci siamo posti una serie di domande.

Ci siamo chiesti se potesse essere un caso che la portavoce e moderatrice della campagna elettorale del PD di Siderno sia risultata vincitrice del concorso per l’assunzione dell’unico posto di istruttore direttivo amministrativo, ex categoria D1?

Anche la circostanza in virtù della quale, la vincitrice della procedura selettiva per la progressione verticale, finalizzata all’assunzione di istruttore direttivo amministrativo ex categoria D1, sia sorella di un assessore del Comune di Siderno, membro dell’Assemblea Nazionale del PD?

E’ una coincidenza che il coordinatore del movimento “LocRinasce”, già membro della Direzione Provinciale del PD, sia il vincitore del concorso per l’assunzione di due avvocati, ex categoria D1?

È ancora una mera casualità il fatto che la moglie del suddetto avvocato sia risultata vincitrice della procedura selettiva per la progressione verticale finalizzata all’assunzione di istruttore direttivo amministrativo, ex categoria D1?

Rappresenta una pura combinazione il fatto che l’ex sindaco di Melicucco, anche lui esponente di area PD, sia stato assunto dal Comune di Siderno quale istruttore tecnico, ex categoria C1, utilizzando la graduatoria di un concorso espletato dal Comune di Roccella Jonica nel quale era risultato idoneo?

E’ stata una circostanza fortuita il fatto che nel concorso per 1 posto di istruttore amministrativo, ex categoria C1, siano risultati idonei l’ex sindaco di San Giovanni di Gerace ed il sindaco ancora in carica di Cittanova del PD?

E’ stata una fatalità imprevista che la futura nuora di un grande elettore del PD di Siderno sia risultata vincitrice del concorso per l’unico posto di istruttore amministrativo, ex categoria C1?

Siamo sempre nel campo delle casuali contingenze se al secondo posto del medesimo concorso sia risultato idoneo il figlio di un noto legale dell’avvocatura regionale, che ambienti reggini darebbero molto vicino al sindaco PD (sospeso) di Reggio Calabria, che utilizzando la graduatoria del concorso espletato a Siderno si è poi accasato presso la Motorizzazione Civile di Reggio Calabria?

E’ stata una positiva accidentalità il conseguimento dell’idoneità ottenuta dalla futura cognata del Sindaco PD di Siderno nel concorso per istruttore amministrativo, ex categoria C1, e sempre utilizzando la graduatoria di Siderno sia stata assunta dall’ amministrazione di Reggio Calabria?

Sarà stato un capriccio della buona sorte se il fratello del vice segretario comunale, oggi neo Dirigente Amministrativo del Comune di Siderno sia risultato idoneo al concorso per istruttore direttivo amministrativo, ex categoria D1, e utilizzando la graduatoria di Siderno sia stato assunto dal Comune di Lamezia Terme?

Di sicuro non possediamo poteri paranormali, anche se qualcuno comincia a pensare che stiamo imparando a vedere dentro la sfera di cristallo prima che i fatti accadano.

Magari.

Però, se avessimo scommesso sul candidato il cui profilo era già stato da noi anticipatamente rivelato e individuato in un funzionario di una altra amministrazione comunale (il cronista del Quotidiano nel commetto al nostro documento aveva aggiunto una ndr in cui forniva un elemento in più, “amministrazione comunale lato nord di Siderno”), che aveva già prestato attività di consulenza presso il Comune di Siderno in epoca Commissariale e stretto collaboratore amministrativo del sindaco PD di Roccella Jonica, che poi è risultato essere il vincitore del concorso per Dirigente dell’Area Tecnica, avremmo vinto la scommessa!

Leggendo sempre nella sfera di cristallo, avremmo azzeccato anche il nome di colui che è risultato essere il vincitore dell’Avviso per l’individuazione del Dirigente dell’Area Programmazione e Finanze bandito ai sensi dell’art. 110 Dlgs n. 267/2000.

Cioè quella stessa persona che non aveva superato neanche la prova scritta del precedente analogo concorso per Dirigente Amministrativo Contabile conclusosi solamente lo scorso 27/04/2023 ed il cui profilo era già stato da noi rivelato, quel funzionario di una altra amministrazione comunale (il cronista del Quotidiano aveva aggiunto nel commetto al nostro documento una ndr in cui forniva un elemento in più, “ della zona tirrenica”) che aveva già prestato attività di consulenza sia presso il Comune di Siderno in epoca Commissariale, che a favore di Organismi Straordinari di Liquidazione di comuni dissestati, su incarico della Prefettura di Reggio Calabria.

A tale proposito ci chiediamo pure, cosa sia successo, dopo la pubblicazione del nostro documento, successiva alla scadenza della presentazione delle domande, con il quale tratteggiavamo il profilo del candidato che avrebbe vinto il concorso per Dirigente dell’Area Programmazione e Finanze, perché a fronte di 11 candidati ammessi a sostenere il colloquio se ne siano presentanti solo 2?

E per quale recondito motivo, a fare parte di alcune commissioni d’esame sia stato inserito anche personale neo-assunto, presumibilmente ancora in periodo di prova, in netto contrasto con quanto stabilito della legge nonché dalla costante giurisprudenza le quali stabiliscono che “le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici devono essere composte da tecnici esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso”?

È pensabile che la composizione di diverse commissioni abbia visto quasi sempre la rotazione degli stessi funzionari comunali i quali, in alcune occasioni, si sarebbero addirittura potuti trovare in potenziali condizioni di incompatibilità/conflitto d’interesse, probabilmente non dichiarate, con qualche candidato?

Per una questione di riservatezza, pur trattandosi di atti pubblici consultabili da chiunque, abbiamo voluto omettere i nominativi delle persone interessate, né ci permettiamo di giudicare le loro qualità professionali sicuramente valide.

Tuttavia, come organo consiliare di controllo dell’operato dell’amministrazione in carica e come forza politica che ha a cuore le sorti del proprio territorio e persegue un modello amministrativo alternativo a quello della giunta Fragomeni, abbiamo sentito il dovere e il bisogno di informare la cittadinanza e le forze politiche di tutte queste circostanze che non pochi dubbi hanno fatto insorgere.

Sulla vicenda abbiamo presentato un’interrogazione a risposta scritta, attendiamo fiduciosi quella risposta che possa fugare tutti i dubbi manifestati.

Siamo per il primato della Politica!

Una Politica intesa come espressione di una delle Arti o se vogliamo di una delle Scienze più nobili che il mondo civile abbia conosciuto.

Politica che è cosa diversa dal potere, anche se le due cose sono connesse tra loro.

Ed è per questo che la nostra nota è, lo ribadiamo, una vibrante denuncia politica, la quale se non convincentemente contraddetta con argomentazioni altrettanto politiche e non basate sul rispetto o meno formale delle norme, campo nel quale potrebbero o dovrebbero interessarsi eventualmente altre istituzioni, ci indurrebbe a ritenere che il modus operandi utilizzato da questa amministrazione, convinta di essere stata unta dal Signore, abbia generato un sistema di gestione della cosa pubblica ben lontano da quella trasparenza tanto predicata in campagna elettorale e per nulla praticata nella quotidiana attività amministrativa.

#SIDERNO2030