L’immediata attivazione del MES servirà a rafforzare il SSN da Nord a Sud, rendendo l’assistenza sanitaria efficace, equa e sostenibile, permetterà di governare l’emergenza sanitaria di oggi e di predisporre piani straordinari per le future pandemie, evitando che le stesse si possano tradurre da crisi sanitarie in emergenze economiche e sociali come è accaduto e sta accadendo oggi col covid. Ha così concluso il senatore azzurro Marco Siclari.