Sicindustria, parte da Trapani la nuova era del marmo siciliano

TRAPANI (ITALPRESS) – Parte da Trapani il nuovo corso del marmo siciliano. Tre i cardini attorno ai quali ruoterà il futuro delle imprese: capacità di networking, opportunità di business e promozione del made in Sicily. Protagoniste, le aziende del comparto del Marmo di Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, che hanno costituito un tavolo di lavoro al fine di accogliere e incontrare buyer del settore lapideo provenienti da tutto il mondo. L’appuntamento è fissato per la prima decade di giugno e l’iniziativa, promossa e finanziata dall’assessorato regionale delle Attività Produttive, coinvolgerà anche Verona Fiere, che da anni organizza MarmoMac, tra le più importanti manifestazioni dedicate alla filiera della produzione litica.

“In un contesto sempre più competitivo – afferma il presidente della Sezione Marmo di Sicindustria Trapani, Giovanni Castiglione – fare networking e potenziare le capacità relazionali è fondamentale. Le aziende stanno iniziando a capire l’importanza dei rapporti, solo che ancora investono poco tempo nella creazione di sinergie, contatti e collaborazioni utili. E’ per questo che con Sicindustria/Een vogliamo aprire la strada a un percorso che ci permetterà di valorizzare sempre di più la storia e l’eccellenza di un comparto che rappresenta un fiore all’occhiello dell’economia siciliana”.

– foto ufficio stampa Sicindustria

