Sicily by Car si espande in Portogallo

PALERMO (ITALPRESS) – Sicily by Car, società italiana indipendente quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali operatori nell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, annuncia la costituzione di “Sicily by Car Portugal LDA”, con sede a Lisbona nei pressi dell’Aeroporto Internazionale Humberto Delgado. La filiale sarà dotata di una flotta che si prevede sarà operativa a partire dal mese di maggio, con l’obiettivo di cogliere le opportunità della stagione estiva 2024 in un Paese ad alta vocazione turistica, facendo leva sugli accordi di partnership B2B che il Gruppo vanta con i più grandi broker internazionali in grado di garantire una copertura a livello mondiale del servizio car rental (Booking.com, AutoEurope, Expedia, Cartrawler, Zuzuche/Qeeq, Carmore Korea, Rentcars Brasil, FTI Touristik, Ofran). Il presidio della capitale Lisbona rappresenta il primo passo di un percorso che porterà il Gruppo a espandersi nelle principali location del Paese, replicando il modello italiano di presenza capillare negli aeroporti nazionali e internazionali e nelle città a maggiore vocazione turistica.

Sicily by Car Portugal LDA è stata costituita con un capitale sociale pari a Euro 1.000.000 e di cui Sicily By Car S.p.A. è titolare del 90%, con il restante 10% di titolarità di Fluttering Village, Unipessoal LDA, società di consulenza aziendale e gestionale. Joao Ferreira da Silva Alves, azionista al 100% e amministratore unico di Fluttering Village, Unipessoal LDA, vanta una pluriennale esperienza in ambito consulenziale e ha altresì collaborato con Industria Automovel – Concessionaria Mercedes-Benz con il ruolo di account senior manager, occupandosi di sviluppo commerciale e gestione dei clienti. “Siamo lieti di annunciare il nostro ingresso greenfield nel mercato dell’autonoleggio portoghese, prima azione concreta del progetto di espansione internazionale annunciato in fase di quotazione che rappresenta il nostro principale driver di crescita” dichiara Tommaso Dragotto, Presidente e Amministratore Delegato di Sicily by Car.

“Puntiamo a presidiare la Penisola Iberica, il Nord Europa e i Balcani: queste le prime tappe per proseguire nell’arco di un quinquennio su vasta scala in tutta Europa. Fluttering Village, Unipessoal LDA vanta una solida rete di relazioni e darà un importante contribuito alla diffusione del nostro brand nel paese. Per queste ragioni siamo molto soddisfatti del loro coinvolgimento nel progetto e della condivisione degli obiettivi di sviluppo”, conclude Dragotto. “Siamo lieti che Sicily by Car abbia scelto il Portogallo per consolidare la propria presenza all’estero all’interno di un percorso di sviluppo internazionale che si fa sempre più ampio e capillare. Riteniamo che il nostro Paese possa offrire delle grandi opportunità in questo settore: metteremo a disposizione del progetto la nostra pluriennale expertise e diffusa conoscenza del territorio portoghese”, dice Joao Ferreira da Silva Alves, Amministratore Unico di Fluttering Village, Unipessoal LDA.

L’apertura della filiale portoghese rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di espansione internazionale perseguito in questi ultimi anni, che ha portato il Gruppo a essere presente in Albania con la controllata “SBC Albania Sh.p.k.” e due uffici diretti siti nelle città di Tirana e Saranda, a Malta in franchising e in Francia, Austria, Polonia e Montenegro tramite partnership commerciali.

– Foto Sicily by Car –

(ITALPRESS).