Sicily by Car alla BIT con anteprima di Villa del Gattopardo Suite & Spa

MILANO (ITALPRESS) – Sicily by Car parteciperà alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo – edizione 2023, con uno stand di 140 mq dedicati a un’esperienza immersiva. I visitatori attraverseranno “lo stivale”, vivendo un viaggio in una realtà tridimensionale, un gioco di immagini in 3D.

“La presenza di Sicily by Car alla Bit attesta la crescita dimensionale della compagnia che, con una presenza capillare di 60 sedi operative sul territorio nazionale, guarda adesso all’estero grazie ad un’espansione internazionale costante e mirata – si legge in una nota -. Dopo l’apertura degli uffici a Malta, in Albania in Croazia e nel Montenegro, l’azienda siciliana punta al mercato francese grazie alla joint-venture con la Compagnia d’Oltralpe Rent a Car. Orientata da sempre a soddisfare la richiesta turistica leisure, Sicily by Car, è stata pioniera in Europa nel settore green mobility con il progetto “Donna Sicilia”, la prima eco-guida alle dimore storiche siciliane con auto 100% elettriche. Oggi l’azienda, sempre più impegnata nel progetto di transizione ecologica della propria flotta, offre al turista più dell’80% di auto full electric o ibride”.

Sul solco “di questa attenzione all’ambiente e alla tutela del territorio”, prosegue la nota, nasce il più recente progetto di Tommaso Dragotto, presidente di Sicily by Car, che sarà presentato in anteprima assoluta alla BIT: Villa del Gattopardo Suite & SPA, la settecentesca dimora appartenuta alla nobile famiglia dei Principi di Lampedusa e luogo d’ispirazione del celebre romanzo “Il Gattopardo” scritto dall’ultimo discendente diretto della famiglia, Giuseppe Tomasi.

“La splendida residenza torna ai fasti principeschi dopo un accuratissimo progetto di restauro, durato oltre due anni, che riconsegna alla città di Palermo uno dei suoi gioielli architettonici ed artistici più pregiati, aprendo le porte al turismo culturale d’èlite con 10 suite, una SPA ed una straordinaria fontana musicale”, prosegue la nota.

“L’edizione della BIT 2023 è per noi un vero e proprio trampolino di lancio internazionale non solo per la visibilità e lo sviluppo di Sicily by Car, ormai accreditata tra i maggiori player del settore – commenta Dragotto -, ma anche per la presentazione di Villa del Gattopardo, un progetto di riqualificazione unico in Europa che rende omaggio alla storia, alla cultura ed all’arte siciliana nella celebrazione di uno dei suoi figli più rinomati, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore de “Il Gattopardo”, best seller dal quale Luchino Visconti ha realizzato l’omonimo film”.

Appuntamento alla BIT, dal 12 al 14 febbraio, padiglione 3, B81- C88 presso Allianz MiCo a Milano.

– foto ufficio stampa Sicily by Car –

(ITALPRESS).