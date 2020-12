Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale di Cinquefrondi tenutosi lo scorso martedì, è giunta la proposta di promuovere una campagna di sensibilizzazione sul tema dei vaccini anti-Covid da parte del gruppo di minoranza SìamoCinquefrondi che, in seguito alla votazione, è stata approvata all’unanimità. La condivisione di questa proposta all’interno del Consiglio Comunale ha rappresentato un momento di unità importante, come già accaduto durante la seduta precedente a seguito della discussione sui casi Zaki, Regeni e sulla liberazione dei pescatori di Mazzara del Vallo. Questo sta a significare che certe battaglie esulino dalle divisioni politiche e che il ruolo dell’opposizione debba essere responsabile e propositivo.

“Crediamo che le Istituzioni abbiano il compito di sensibilizzare i cittadini in un momento così delicato e ci auguriamo che con la nostra proposta questo argomento assuma l’importanza che merita. E’ il momento in cui la certezza della scienza deve prevalere su qualsiasi forma di disinformazione e populismo sfrenato. La storia stessa dimostra che il perseguimento delle ricerche scientifiche e dei suoi effetti sia l’unica strada percorribile al fine interrompere o limitare fortemente la pandemia che sta mettendo in ginocchio l’umanità intera” dichiarano in una nota congiunta i consiglieri Corica, Chindamo, Pilogallo e Caridi.