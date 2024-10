ASSOCIAZIONE LIBERI IMPRENDITORI ITALIANI

SIAMO ORMAI ALLA VERGOGNA FISCALE CON LA POSSIBILITA’ PER IL FISCO DI EMETTERE PIGNORAMENTI DIRETTI EX ART. 72 BIS DEL D.P.R. n. 602/1973. CON TALE INFAME ATTO IL FISCO PIGNORA DIRETTAMENTE SENZA UN PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DA PARTE DI UN GIUDICE I BENI DEI MALCAPITATI CONTRIBUENTI. OGNI GIORNO CI SONO MILIONI DI AZIENDE IN ITALIA –DALLE ALPI ALLA SICILIA-CHE SONO COSTRETTE A CHIUDERE STROZZATE DAL FISCO VAMPIRO E DAGLI ELEVATI COSTI DI GESTIONE. DI QUESTO PASSO CI SARA’ UN’ECATOMBE DI IMPRESE E SARA’ DEFINITIVAMENTE COMPROMESSO IL TANTO AGOGNATO SVILUPPO ECONOMICO AZIENDALE. FARANNO SCOMPARIRE LA FIGURA DELL’IMPRENDITORE COSTRETTO A SUBIRE ABUSI DI OGNI GENERE, SENZA IMPRESA NON VI E’ LAVORO PER CUI CREARE E TROVARE LAVORO SARA’ SEMPRE PIU’ DIFFICILE. DA PIU’ PARTI SI DICE A RAGION VEDUTA CHE L’ITALIA NON HA FUTURO COME NAZIONE, VISTO CHE STANNO SCOMPARENDO TUTTE LE ATTIVITA’ AZIENDALI SOPRATTUTTO PIU’ PICCOLE A FAVORE DELLE GRANDI MULTINAZIONALI SUPPORTATE DA GRANDI GRUPPI ECONOMICI CHE LA STANNO FACENDO DA PADRONE NEL MERCATO ITALIANO. IL MADE IN ITALY E’ MOLTO A RISCHIO, INFATTI MOLTE AZIENDE STRANIERE SI SONO INSEDIATE IN ITALIA ED HANNO TOLTO SPAZIO A TANTE AZIENDE ITALIANE. QUESTE INFILTRAZIONI STRANIERE HANNO FATTO DIMINUIRE L’ORGOGLIO DELL’IMPRENDITORIA ITALIANA ORMAI STRANIERA IN PATRIA IN MOLTE GRANDI CITTA’. SI PENSI ALLA CITTA’ DI PRATO CHE E’ PRATICAMENTE GESTITA DAI CINESI IN TUTTI I SETTORI ECONOMICO PRODUTTIVI.. LA AS. LIM ITALY TUTELA IL MADE IN ITALY ESSENDO GIUSTO CHE IN ITALIA SI PRODUCANO E SI VENDANO PRODOTTI ITALIANI . TUTTA QUESTA INVASIONE STRANIERA FINO AD UN CERTO NUMERO DI ANNI FA NON SAREBBE STATA POSSIBILE. ORA CON POLITICHE SBAGLIATE HANNO PERMESSO CHE L’ITALIA DIVENISSE TERRA DI CONQUISTA PER I PREDATORI ECONOMICI .LA PRESSIONE FISCALE IN ITALIA E’ AI MASSIMI LIVELLI TRA LE NAZIONI CIVILI. ESISTE UN SEMESTRE DEL LAVORO DEGLI ITALIANI A SOSTEGNO DELLE TASSE . A TALE SITUAZIONE CARATTERIZZATA DA UNA SOSTANZIALE INGIUSTIZIA SUL PIANO DEI PRELIEVI , SI ACCOMPAGNANO L’INCOMPRENSBILTA’ DELLE NORME, L’INCERTEZZA GIURIDICA , LE ARBITRARIE PRESUNZIONI A FAVORE DEL FISCO , L’INVERSIONE GENERALIZZATA DELL’ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CONTRIBUENTE CHE PONGONO I CITTADINI ALLA MERCE’ DEL FISCO DEGRADANDOLI AL RANGO DI SUDDITI.