Siamo al ridicolo…i vertici sanitari ordinano… i medici del pronto soccorso devono andare con i pazienti nelle autoambulanze…abbiamo l’impressione che i manager sanitari non conoscono gli ospedali che ammistrano

Consigliamo ai manager di recarsi presso il pronto soccorso di Polistena. Un solo dipendente al triage pochi medici e infermieri per far fronte ai 30 mila accessi in un anno, impossibile per chiunque gestire quel reparto

L’ Azienda Zero e il Direttore Sala Operativa Dott. Francesco Andreacchi, chiedono ai vertici dell’azienda sanitaria di Reggio Calabria di risolvere il dramma della mancanza dei medici a bordo delle autoambulanze, dopo gli ultimi casi di malasanità,la protesta dei cittadini si sta facendo pressante.

La risposta della Direzione Sanitaria Aziendale dell’ASP, di proporre di utilizzare gli infermieri in esubero( forse quelli presenti sul territorio, perché dentro l’ospedale sono carenti) e di utilizzare per il trasporto dei pazienti che necessitano della presenza del medico, il personale presente nel Pronto Soccorso(dove peraltro sono in forte affanno). Una pezza peggiore del buco. È l’ennesimo esempio della deriva verso il privato. Il pronto soccorso di Polistena è un campo di battaglia, l’unico nella piana di Gioia Tauro. 30 mila accessi in un anno. Numeri da capigiro. Un solo dipendente al triage. Medici e infermieri costretti a turni massacranti per tenere in piedi la baracca. Togliere i medici e infermieri per mandarli sulle autoambulanze, significa chiudere il pronto soccorso di Polistena…lo ricordiamo l’unico per una utenza di 200 mila abitanti. Siamo al ridicolo. A settembre, lo ripetiamo da qualche mese le associazioni locali il sindaco e l’amministrazione di Polistena si recheranno a Catanzaro dal presidente Occhiuto per avviare un percorso serio per risolvere il dramma dello spoke di Polistena.