In un incidente agricolo che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in un’area boschiva nel comune di Sangineto, in provincia di Cosenza, coinvolgendo un uomo di 58 anni che si è procurato diversi traumi. La Centrale Operativa del 118 di Cosenza ha attivato immediatamente il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – CNSAS. Sul posto sono intervenuti tecnici della Stazione Alpina Pollino e personale sanitario del 118 che, insiee, hanno trasportato l’uomo in una zona adatta all’elisoccorso, che ha poi trasferito il 58enne presso l’ospedale di Cosenza.