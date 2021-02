È stato presentato alla stampa, nel salone dei Lampadari, il nuovo segretario generale del Comune di Reggio Calabria, la dottoressa Maria Evelina Riva.

Presenti accanto al sindaco Giuseppe Falcomatà, oltre al neo segretario, anche il presidente del Consiglio comunale Enzo Marra e il direttore generale del Comune di Reggio Calabria Demetrio Barreca.

La dott.ssa Riva, messinese, figura di grande esperienza in materia di Enti Locali, prende il posto della dott.ssa Giovanna Acquaviva a cui il sindaco Falcomatà ha voluto indirizzare un messaggio di ringraziamento in apertura di conferenza stampa per l’ottimo lavoro svolto al servizio del Comune.

Lo stesso primo cittadino ha poi evidenziato la centralità di tale figura “anche alla luce degli enormi profili di responsabilità che oggi investono i sindaci, basti pensare alle recenti condanne di cui sono stati destinatari i primi cittadini di Genova e Torino. E non è casuale in tal senso il vivace dibattito in corso tra noi sindaci di tutta Italia per avviare una profonda riflessione in materia di Tuel per la revisione di alcune norme. Da ciò deriva pertanto la necessità – ha proseguito il sindaco di Reggio Calabria – di operare con il supporto di una struttura tecnico amministrativa attenta e solida in grado di tenere altissima la guardia. Abbiamo davanti alcune priorità, come la piena uscita dal piano di riequilibrio e in questa direzione l’esperienza e il percorso professionale maturatl dalla dott.ssa Riva, ci confortano. Guardiamo, inoltre, alla crescita delle società in house del Comune sui cui questa amministrazione ha scommesso con determinazione, al riordino della materia che riguarda i rifiuti, al tema del personale, ai nuovi concorsi che daranno impulso e nuova energia alla macchina amministrativa e all’innovazione nei servizi resi ai cittadini. Non ultimo – ha infine aggiunto il sindaco Falcomatà – il nuovo masterplan per la individuazione degli obiettivi strategici che riguardano la gestione delle risorse del Recovery Plan che è una delle priorità di questa amministrazione. Tutte sfide cruciali che potranno essere affrontate al meglio grazie alla guida e alla competenza della dottoressa Riva”.

“La carriera di Maria Evelina Riva parla da sola – ha poi commentato il direttore generale Demetrio Barreca – ed è motivo di grande soddisfazione poter collaborare con una figura di così alto spessore professionale che vanta esperienze anche in contesti territoriali non facili. Accogliamo dunque il nuovo segretario con grande fiducia nella piena consapevolezza che il suo apporto rafforzerà il clima di collaborazione che caratterizza il lavoro di tutta la compagine dirigenziale dell’Ente comunale”.

Proprio sull’importanza del clima collaborativo ha poi posto l’accento il presidente Marra, mettendo in evidenza che “la dottoressa Riva, con cui ho già avuto modo di confrontarmi in questi giorni, ha da subito mostrato un approccio operativo improntato alla massima disponibilità e alla capacità di ascolto. Il ruolo che ho l’onore e l’onere di svolgere, ha proprio in questa figura un riferimento costante e credo che la scelta operata vada nella giusta direzione”.

“È un grande onore per me poter servire una città come Reggio Calabria – ha affermato il segretario Riva – che è anche una realtà metropolitana e rappresenta dunque un approdo importante e prestigioso per la mia carriera. Intendo mettere a disposizione di questo Ente tutto il bagaglio di conoscenze ed esperienze maturate in questi anni, a garanzia e supporto del buon funzionamento di tutta la macchina amministrativa. Buon andamento significa realizzare i programmi dell’amministrazione, garantire servizi adeguati ai cittadini, operare nella legalità.

Lo studio e l’approfondimento sono le uniche ricette per superare le difficoltà. Anche grazie al grande calore e all’accoglienza che mi sono state riservate, intendo vivere questa nuova sfida – ha poi concluso la dott.ssa Riva – come tappa per un ulteriore arricchimento professionale e umano”.>>