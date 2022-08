Si è svolto a Molochio il “IV Raduno Equestre” organizzato dall’ associazione “Fantasy-Crescere Insieme” in collaborazione al gruppo “Molochio Horse” e con il patrocinio del Comune di Molochio.

La due giorni, arrivata ormai alla sua quarta edizione, ha avuto come protagonisti 50 cavalli e ancor più cavalieri e cavallerizze arrivati da tutta la provincia.

La manifestazione iniziata per le vie del centro cittadino si è poi spostata verso il Monte Trepitò scalando i sentieri che vanno verso la montagna. Nella prima giornata i cavalieri hanno raggiunto il noto laghetto di Zomaro al confine tra i Comuni di Molochio e Cittanova. Dopo aver trascorso la notte in tenda nel villaggio Trepitò, nei pressi del centro visite, i partecipanti hanno percorso i maggiori sentieri della zona all’ interno del Parco Nazionale D’ Aspromonte. La seconda mattinata è stata accompagnata da una pioggia costante ma lo spirito intrepido dei partecipanti e la bravura degli organizzatori, che hanno ridotto al minimo le criticità sopraggiunte, non hanno inficiato il proseguo della manifestazione. Il pranzo conclusivo, preparato dagli organizzatori, è stato un momento di aggregazione e felicità oltre che di eccellente cucina locale. Nel pomeriggio la manifestazione si è conclusa con il palio che ha visto gareggiare, davanti ad un folto pubblico, i più esperti dei cavalieri. Dopo la gara i cavalli, i cavalieri e le cavallerizze si sono messi a disposizione della gente e dei tanti giovanissimi che si sono cimentati nell’ arte del cavalcare.

Gioia, passione, amore per la natura e tantissima voglia di condividere momenti di vita insieme sono stati il motivo principale di questa quarta edizione come delle precedenti. “Vi ringrazio per aver organizzato ancora questa meravigliosa manifestazione – ha dichiarato il sindaco Caruso intervenuto alla manifestazione-, per esservi impegnati, anche quest’ estate come nelle precedenti, in altri eventi ben riusciti e ancor più per il lavoro costante che vi vede protagonisti nella nostra Comunità”.

A margine della manifestazione Fantasy e Molochio Horse hanno dato appuntamento a tutti al prossim’anno per la V edizione ma nel frattempo tante altre saranno le giornate a cavallo perché la filosofia del cavaliere e della cavallerizza è per loro uno stile di vita.