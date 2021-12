Dopo la consegna dei premi avvenuta lo scorso 19 ottobre presso l’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona (RC) e l’Istituto Istruzione Superiore “Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria e il 12 novembre presso L’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Renda” e il Liceo Statale “Giuseppe Rechichi” di Polistena, martedì 21 dicembre si è svolta a Polistena la cerimonia di premiazione del quinto Premio di studio Girolamo Tripodi relativo all’anno scolastico 2020-2021.

Alla presenza di una folta rappresentanza degli studenti delle quinte classi dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Conte Milano” di Polistena, nell’auditorium dello stesso Istituto è stato premiato lo studente Riccardo Cordiano, risultato il diplomato più meritevole dello scorso anno scolastico.

Alla manifestazione sono intervenuti il prof. Francesco Mammola, il dirigente Scolastico prof. Franco Mileto, il Presidente della Fondazione Michelangelo Tripodi e lo studente premiato Riccardo Cordiano.

Tutti gli interventi hanno ricordato la figura di Girolamo Tripodi che proprio a Polistena ha svolto un’intensa attività politica ed amministrativa specialmente nel ruolo di Sindaco svolto per oltre trent’anni in modo lusinghiero e con risultati straordinari che tuttora vengono ricordati come un fulgido esempio di quello che è stato considerato il modello Polistena,

che ha cambiato la realtà del comune.

D’altronde la scelta della Fondazione di dare un segnale di attenzione agli Istituti Superiori di Polistena vuole essere anche un modo per recuperare e valorizzare il grande impegno che è stato profuso da Girolamo Tripodi per lo sviluppo, la crescita ed il potenziamento del sistema scolastico polistenese che, grazie al suo lavoro, ha potuto avere un’offerta formativa completa in tutti gli ordini e gradi dell’istruzione, dall’infanzia a quella superiore, con istituti che sono diventati un fiore all’occhiello grazie ai Dirigenti Scolastici di grande valore che li dirigono..

Con l’organizzazione di questo Bando di Concorso e l’istituzione dei Premi di Studio “Girolamo Tripodi”, destinati agli studenti calabresi, nonchè con le altre iniziative in cantiere, tra cui ricordiamo l’impegno perla realizzazione di un documentario sulle lotte bracciantili e delle raccoglitrici di olive della Piana di Gioia Tauro, la Fondazione intende mantenere viva la memoria di una grande storia collettiva, nella quale Girolamo Tripodi ha avuto un ruolo da protagonista, che va recuperata e valorizzata e che ha rappresentato una straordinaria stagione di riscatto delle classi umili e diseredate della Calabria e del Mezzogiorno.

Con questo spirito è stata pensata e promossa questa iniziativa che, incarnando pienamente la tensione ideale e la concezione politica di Girolamo Tripodi, punta a dare un piccolo sostegno ai giovani studenti degli istituti scolastici reggini che rappresentano la nostra speranza per un futuro migliore.