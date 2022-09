Domenica sera si è conclusa la prima edizione di “Polistena Futura In Festa” che si è svolta in Piazza della Repubblica a Polistena. Uno sforzo importante da parte di una formazione nuova ripagato dalla grande partecipazione della gente. Un ringraziamento particolare agli amici, cittadini, operatori economici che hanno supportato Polistena Futura in tutto questo. I dibattiti improntati ai temi dell’attualità ci ha visti discutere di comunità energetiche, di sanità, di politica e di tanto altro. Chi ha partecipato con entusiasmo alle iniziative di Polistena Futura merita il mio personale ringraziamento per aver dato un contributo importante alla discussione. Ci siamo concentrati sulle contraddizioni di chi amministra senza avere una visione del futuro, su chi amministra senza fare scelte lungimiranti, su chi amministra senza sviluppare una dote fondamentale che deve avere un amministratore di un centro come Polistena e cioè l’empatia con il popolo polistenese, con tutto il popolo di Polistena e non solo con chi vota in un certo modo. Ribadiamo, come abbiamo fatto più volte, che solo il dialogo costruttivo può far emergere la parte più stimolante della Politica. Solo la collaborazione può valorizzare la nostra comunità. Continueremo su questa strada, con sempre maggiore impegno per migliorare con la forza delle idee la nostra cittadina e la nostra terra.

Polistena Futura c’è!

FRANCESCO PISANO

CAPOGRUPPO CONSILIARE “POLISTENA FUTURA”