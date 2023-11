Di Clemente Corvo

La Asd Gioiese 1918 informa che, per motivi personali, il direttore generale Gino Ventra rassegna da oggi le dimissioni dall’incarico.

Una figura importante, tra gli artefici dello storico triplete dell’anno scorso, che ha rivestito il proprio ruolo con competenza, professionalità e passione.

La Società porge a Gino Ventra un sincero ringraziamento per il lavoro svolto e i successi conseguiti insieme, augurandogli le migliori fortune per il futuro .