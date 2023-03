Campionato Regionale Juniores Under 19 Girone H s.s. 2022/2023 Finale Play-Off (2°T) (Gara Unica) Pol. Bovese – Siderno 2-1 d.t.s.

Marcatori: 23′ pt Muià (S), 38′ pt Garoffolo (PB), 11′ sts M. Violi (PB).

Si conclude alla Finale Play-Off del Girone H il cammino dell’Under 19 del Siderno 1911. La formazione biancoazzurra guidata da mister Fabrizio Figliomeni esce sconfitta da Bova 2-1 ai tempi supplementari. Andando alla gara: la sblocca il Siderno con Muià al 23′ del primo tempo. Poco dopo è costretto ad uscire Vincenzo Salerno al suo posto entra Luca Figliomeni nelle file del Siderno. I padroni di casa trovano la rete del pari su punizione al 38′ pt con Garoffolo, un tiro che trova impreparato l’estremo difensore ospite Prochilo. Il Siderno ci prova poi su punizione con Caruso, ma non trova la porta di poco. La prima frazione di gioco si conclude sul risultato di 1-1. Nel secondo tempo è il Siderno ha sprecare una palla gol con Luigi Salerno che a tu per tu col portiere si fa respingere la conclusione. Secondo cambio nel Siderno fuori Muià dentro Ruso, la Bovese poi ci prova ancora su calcio di punizione ma questa volta Prochilo è attento e respinge. Sul finale di secondo tempo altra occasione per il Siderno con Luigi Salerno, conclusione che sfiora il palo, risultato che finisce in parità alla fine del secondo tempo, si va ai tempi supplementari. Nel primo tempo supplementare dopo un doppio cambio per il Siderno fuori Bolognino e Vitale dentro D’Agostino e Trimboli, grossa occasione proprio dei biancoazzurri con Fonte, che si fa respingere il tiro da Cataudo. Alla fine del primo tempo permane la parità. Nel secondo tempo supplementare ultimo cambio per gli ospiti fuori Commisso dentro Albanese ed Il Siderno ha ancora una palla gol su calcio d’angolo, Fonte e Luca Figliomeni però si ostacolano a vicenda e poi ancora Fonte prova la conclusione da fuori aria ma non trova la porta. Padroni di casa che provano ad avanzare nonostante anche il pareggio basterebbe loro per passare il turno e su un azione in contropiede il Siderno resta in 10′ uomini. Poco dopo all’11 minuto del secondo tempo supplementare la Bovese con Mattia Violi trova la rete del 2-1. Nel finale se pur in inferiorità numerica il Siderno prova quantomeno ad agguantare il pari, anche se servirebbero due reti per passare il turno, dopo 3 di recupero il risultato non cambia e finisce il match, 2-1 per la Bovese che accede al prossimo turno. Un Siderno che vista la prestazione avrebbe meritato sicuramente di più, ma questo è il calcio, se non finalizzi poi vieni punito. In conclusione tirando le somme alla fine di questa stagione rispetto allo scorso anno, l’under 19 ha fatto un bel passo in avanti, andando sempre migliorando di partita in partita. Dunque arrivati alla fine è giusto ringraziare chi ha portato a avanti questi ragazzi, dai fratelli Ceravolo, al mister Fabrizio Figliomeni i dirigenti Meleca, Muià ed infine dal contributo di quei pochi genitori che si sono messi a disposizione durante l’arco di questa stagione ed hanno seguito la squadra. Appuntamento al prossima anno, con l’obbiettivo di migliorare sempre di più.

Arbitro: F. Riccio di Reggio Calabria.

Pol. Bovese: 1. Cataudo, 2. Polimeno, 3. Mafrica, 5. Tuscano (C), 6. Palamara, 7. Violi M., 8. Marino, 9. Garoffolo, 11. Ricci, 14. Violi F. A disp: 0. Crupi, 29. Orlando, 16. Trunfio, 20. Iaria, 19. D’Aguí. All. C. Santagati.

Siderno: 1. Prochilo M., 2. Baggetta, 3. Bolognino, 4. Fimognari, 5. Caruso V., 6. Vitale, 7. Muià, 8. Commisso C., 9. Salerno V., 10. Salerno L. (C), 11. Fonte. A disp: 12. Ieraci, 13. Quattrone, 14. Ruso, 15. Romeo, 16. Figliomeni L., 17. Costa A., 18. D’agostino D., 19. Albanese, 20. Trimboli. All. F. Figliomeni.