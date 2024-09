Si chiude domani sera (stasera NdR) sul Lungomare Italo Falcomatà di il Reggio Calabria il Reggio Live Fest 2024, il festival che ha immerso Reggio Calabria nella grande musica dal vivo, con sette live in sette giorni scelti da Ruggero Pegna, direttore artistico e organizzativo, per attrarre pubblico di tutti i target e le fasce d’età nella Città dei Bronzi e del lungomare più bello d’Italia.

Un progetto artistico, ma anche a scopo turistico, prodotto dalla sua Show Net con i contributi di Regione Calabria per il brand Calabria Straordinaria, per volontà del sindaco Giuseppe Falcomatà, di Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria nel quadro delle attività per la valorizzazione turistica e culturale.

Dopo il successo dei live di Valerio Lundini e i Vazzanikki, Ron, Matthew Lee, Max Gazzè & Calabria Orchestra, Paolo Belli Big band, stasera l’attesissimo Goran Bregovic con la sua Wedding and Funeral Band e domani sera la tanto discussa chiusura con la grande festa finale indirizzata al pubblico giovanile, con l’apertura affidata a Studio54 Network e, a seguire, il cantautore reggino Lio, il dj set di Fiat131, protagonista di X Factor e il dj set conclusivo di Fedez, uno degli artisti e personaggi al contempo più discussi e amati, che ha infuocato con l’annuncio della sua presenza la vigilia del Festival.

A tal proposito Ruggero Pegna prova a chiarire alcuni aspetti al centro delle discussioni di questi giorni: “Il Festival nasce come progetto a sé stante programmato per arricchire il mese di settembre di una delle Città più attrattive della Calabria e del Sud, qual è appunto Reggio, nel quadro degli eventi regionali a scopo turistico e contribuire alla destagionalizzazione delle vacanze in Calabria. Aggiudicato il relativo bando, il Comune e la Città Metropolitana hanno assicurato il loro contributo in un periodo in cui, comunque, sarebbero stati programmati eventi. In pratica, più spettacoli a minor costo per ciascun Ente, in particolare per la Città stessa, vista anche la compartecipazione della mia società. La collocazione dei vari concerti nasce da pure coincidenze e incastri della disponibilità degli artisti. Precisato ciò, ribadisco che quella con Fedez vuole essere la festa conclusiva dedicata ai giovani e alla musica da loro più seguita. La coincidente Festa Mariana, sempre accompagnata da un paio di eventi musicali, è stata arricchita da una maggiore e contemporanea programmazione di grande qualità e richiamo. Certamente, dopo il successo ormai dichiarabile di questa edizione e la straordinaria risposta della Città, valuteremo con il necessario anticipo, insieme al Sindaco Falcomatà, le interazioni con altri eventi dello stesso periodo, per assicurare il miglior coordinamento possibile nello svolgimento delle varie attività. Il bando vinto è triennale e l’intento è quello di storicizzare un evento capace di portare divertimento, buona musica, attenzione mediatica, con ricadute di ogni tipo per la Città.”.