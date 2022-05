Proseguono gli interventi programmati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria sulla strada SP1 Locri-Gerace, arteria dorsale tra le più importanti del reticolato stradale del comprensorio jonico. A darne notizia in una nota il sindaco facente funzione della Città Metropolitana Carmelo Versace, che nella sua veste di Delegato alla Mobilità sulle strade metropolitane ha acquisito un ulteriore aggiornamento circa il lavoro coordinato dal Settore 11 Viabilità, diretto dal Dirigente Lorenzo Benestare.

Dopo il posizionamento del sottofondo stradale in località Badea, sopra il centro abitato di Gerace, dove nelle scorse settimane era stato effettuato un cospicuo intervento di messa in sicurezza di un costone franato, questa mattina gli interventi si sono concentrati su un altro tratto stradale interessato da un importante fenomeno franoso sul quale sono intervenuti i lavori di messa in sicurezza del costone e ricostruzione dell’arteria stradale.

Anche in contrada Puzzello, tra i centri abitati di Locri e Gerace, infatti l’impresa incaricata dalla Metrocity ha provveduto quest’oggi alla stesura del binder, l’agglomerato bituminoso che ospiterà poi, una volta ultimati gli interventi sui guardrail, la stesura definitiva del manto stradale.