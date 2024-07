Si attendono numerosi i fedeli alla Cittadella dell’Immacolata domenica prossima, 21 luglio 2024, per la 3ª edizione della Festa del Pellegrino, ideata e organizzata dalle associazioni laicali della Cittadella con lo scopo di dedicare una giornata intera alla devozione alla Vergine Maria. E, allo stesso tempo, si vuole perseguire l’obiettivo di rievocare gli antichi pellegrinaggi di massa verso i luoghi sacri che sono stati molto diffusi fino ad alcuni decenni fa. Il tradizionale appuntamento prevede l’accoglienza dei fedeli già dalle ore 17.00. Le confessioni e i colloqui spirituali con i consacrati, secondo quanto raccomandato dai vescovi italiani nel corso del Sinodo in merito al “ministero dell’ascolto”.

L’edizione di quest’anno porrà l’accento sulla condizione terrena dell’uomo che deve rivolgere lo sguardo alla patria del cielo. La solenne celebrazione eucaristica anticiperà la processione aux flambeaux verso la Grotta di Lourdes secondo la raccomandazione che è stata fatta a santa Bernadette Soubirous nel corso dell’apparizione del 2 marzo 1858: “Andate a dire ai sacerdoti che si venga qui in processione e che si costruisca una cappella”. Terminerà la piacevole giornata un momento di festa condivisa.