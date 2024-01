Ancora blocchi e presidi in Calabria di agricoltori e allevatori che protestano contro la politica agricola dell’Ue e la mancata difesa del settore chiedendo maggiore ascolto. Centinaia di trattori hanno bloccato da stamani il tratto della statale 682 la “Jonio-Tirreno” tra Rosarno e Cinquefrondi, nel reggino. Anche gli agricoltori della Piana di Rosarno dunque hanno aderito alle mobilitazioni che si stanno sviluppando in Calabria e in Italia. La zona dove sono posizionati i mezzi agricoli è presidiata da Carabinieri e Polizia Locale. Slogan e invettive vengono ripetute contro le politiche europee.