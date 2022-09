Di Antonio Spina

Vittoria meritata per la Reggina grazie alle reti di di Fabbian, Liotti e la magia di Ménez. Tre punti, dieci gol realizzati in quattro gare, un Fabbian in versione monstre fanno passare in secondo piano un match disputato alle 14 nel contesto di una giornata estiva ( ma il business dei diritti tv conta più di ogni altra cosa). Reggina e Palermo tornano ad incrociare le loro strade,in quello che viene definito “il classico del sud”. Parte subito forte la Reggina che prova a calciare due volte verso lo specchio della porta. Sono le prove generali del vantaggio giunto al 9′ minuto con Fabbian autore di un colpo di testa che mette alle spalle dell’incolpevole Pigliacelli. Padroni di casa che avrebbero potuto raddoppiare dieci minuti dopo con Rivas, abile a scavalcare l’estremo difensore ospite con un pallonetto, ma il direttore di gara annulla la rete dell’honduregno per offside confermato dal Var. Gli inserimenti di Ménez, e le incursioni di Canotto e Rivas sono un vera e propria spina nel fianco della retroguardia rosanero, che impediscono al Palermo di trovare gli spazi giusti.

In una situazione di 4 contro 1 Ménez non sfrutta un contropiede clamoroso non sbagliando l’assist decisivo. Nel finale di tempo calcio forte Canotto, gran chiusura di Mateju che salva il Palermo.Nel secondo tempo la squadra di Corini prova ad alzare il baricentro e a prendere il pallino del gioco in mano.

Nel secondo tempo gli amaranto riprendono il filo conduttore della prima frazione di gioco, con Buttaro che intercetta la sfera calciata da Mayer, mettendoci la proverbiale pezza deviando in corner. Nel giro di sessanta secondi gli ospiti costruiscono le migliori chances del match ; Brunori a porta praticamente sguarnita calcia addosso al muro difensivo su assist di Elia.Di Mariano stacca sul secondo palo su assist ancora di Elia ; pallone fuori di un soffio Nel momento migliore dei rosanero, errore clamoroso di Segre in mezzo al campo e Ménez fa 2-0. L’ex Milan si ricorda di essere “Houdini”, fa due finte e la mette sotto l’incrocio dei pali. Niente da fare per Pigliacelli. 2-0 al Granillo.Al 63′ cartellino rosso per Cionek, protagonista di un bruttissimo fallo ai danni di Di Mariano. Dieci minuti dopo, la rete di Liotti, da poco entrato, su assist di Cicirelli ha il merito di chiudere definitivamente il match.

Nel finale,

cartellino rosso per anche per Bettella, ma il doppio giallo rimediato dall’ex Monza, serve solo per ristabilire una parità (espulso in precedenza anche Cionek) da annotare sul taccuino del direttore di gara.