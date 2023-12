SHADE CONQUISTA CORIGLIANO-ROSSANO

UN SUCCESSO IL CONCERTO DI NATALE IN PIAZZA

CORIGLIANO-ROSSANO, 26 dicembre 2023 – “Bene, bene, anzi benissimo!”. Vinta la sfida della Notte di Natale. In migliaia, ieri, 25 dicembre, da tutto il circondario hanno invaso gioiosamente piazza Bernardino Le Fosse, per cantare e ballare sui ritmi freestyle di Shade. In due ore e passa di concerto, Vito Ventura in arte Shade, non si è risparmiato e con la sua crew dal palco ha conquistato, in un’onda festosa e intergenerazionale, intere famiglie. Dai più grandi ai più piccoli in una carrellata dei suoi successi dai passati fino al recente Lunatica. Per ore sui seguitissimi social del rapper è apparsa una stories che immortalava piazza Le Fosse con la scritta “Il miglior Natale di sempre”. La scelta di far ballare a Natale, con un volto giovane, si è rivelata di successo. Shade è un volto dell’altro rap, quello educato e sganciato da esagerazioni, status symbol, dipendenze e misoginie varie. L’eccezione che conferma la regola, come ieri in piazza. Ma il cartellone delle feste non finisce qui, in attesa dell’evento più atteso, il 31 dicembre, con Max Pezzali in piazza Salotto, si potranno vivere una serie di eventi dal Presepe di Ghiaccio, all’Incanto di Natale, dai presepi viventi agli eventi studiati su misura per le famiglie, dai concerti di musica classica al balletto, fino alle Macchine di Leonardo al Castello Ducale.

«Destagionalizzare gli eventi, creare occasioni nuove, dare vita a manifestazioni capaci di attrarre pubblici di tutte le età e interessi, dalle nicchie alla massa, in periodi diversi, questo stiamo facendo a Corigliano-Rossano – ha dichiarato l’assessore al Turismo Costantino Argentino – e la serata di ieri lo dimostra, in attesa dei prossimi appuntamenti»



«Siamo una grande città, dobbiamo crederci, dobbiamo osare come stiamo facendo oggi, ogni volta che osiamo, la nostra città, la nostra comunità risponde sempre – ha dichiarato ieri sera il sindaco Flavio Stasi, salendo sul palco per ringraziare la cittadinanza – e di questo vi ringrazio di cuore. Godiamoci il Natale di Corigliano Rossano, tutti quanti insieme, vivendo appieno i prossimi appuntamenti in cartellone fino al gran finale, con Max Pezzali in piazza Salotto il 31 dicembre. Ringrazio le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, i tecnici, lo staff comunale e quanti hanno che hanno reso possibile e condiviso con la nostra città questa magnifica serata»