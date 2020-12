Nella tarda serata di ieri 6 dicembre c.a., su segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa circa il furto di un’autocarro, personale di questo U.P.G.S.P., intercettava su Viale Europa di questo capoluogo, all’altezza della Cittadella Regionale il veicolo in argomento. Nonostante l’intimazione dell’Alt da parte degli Operatori, il conducente del veicolo rubato, al fine di evitare di essere fermato, aumentava con manovre pericolose la velocità, tanto da perdere aderenza andando ad impattare sul guardrail per poi finire di traverso sulla carreggiata. I due soggetti a bordo del citato mezzo, balzando repentinamente fuori, si davano a precipitosa fuga lungo la carreggiata della SS 280/dir, incuranti del traffico veicolare, e successivamente nella fitta vegetazione a ridosso della citata strada statale, sempre inseguiti dagli Agenti che continuavano ad intimare loro l’alt. Dopo una concitata colluttazione, gli Operanti, finendo anche in un canale di scolo, raggiungevano instancabilmente uno dei due soggetti. Dopo aver informato il Sost. Procuratore di turno presso il locale Tribunale, V.A. di anni 31, pregiudicato, veniva posto agli arresti domiciliari. Nell’occorso venivano rinvenuti sul mezzo anche altri materiali, risultati non di proprietà del titolare del veicolo rubato.