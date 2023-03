Quello dei call center si conferma come uno dei comparti più dinamici e vitali sul mercato del lavoro. C’è da dire che, nel corso degli ultimi anni, l’intero settore ha conosciuto una trasformazione e uno sviluppo a dir poco repentino.

Con l’avvento della rivoluzione digitale i call center di un tempo sono diventati dei contact center, ossia delle realtà molto simili a centri di supporto multicanale. Da monodirezionale, la comunicazione tra le aziende e i clienti si è evoluta diventando bidirezionale. Il canale di comunicazione privilegiato non è più il telefono. Molti consumatori preferiscono utilizzare strumenti alternativi come i social media (Facebook, Twitter, Instagram), le app di messaggistica istantanea (WhatsApp, Telegram, Messenger), la posta elettronica o le chat disponibili sui siti web di alcune aziende.

Il comparto dei contact center si è dunque ampliato, arrivando a registrare un numero di occupati che sfiora le 190mila unità. Nel Sud Italia, il settore funge inoltre da traino all’occupazione giovanile e a quella femminile, rispettivamente superiori del 17% e del 34% rispetto alla media nazionale.

Il modo più semplice per trovare lavoro call center è quello di sfruttare gli strumenti messi a disposizione dal web. Callcenter.it, la filiale digitale dell’agenzia per il lavoro Jobtech, è di sicuro il miglior punto di incontro tra chi cerca e chi offre un impiego nel mondo dell’assistenza clienti. I candidati possono consultare annunci divisi per area geografica e offerte per call center inbound e outbound.

Gli operatori di call center inbound hanno il compito di rispondere alle telefonate, ai messaggi, alle chat e alle richieste di supporto provenienti dai clienti, fornendo un vero e proprio servizio di supporto e assistenza. Gli operatori outbound si occupano invece di contattare direttamente i clienti (telefonicamente, tramite e-mail, chat, ecc.) a fini promozionali o di indagine statistica.

Iniziare a lavorare come operatore o operatrice di call center può essere un ottimo trampolino di lancio per fare carriera nel settore del customer service. Le opportunità di crescita professionale, di fatti, non mancano. L’importante è avere buone capacità di comunicazione, attitudine a lavorare in team, abilità nel problem solving e predisposizione all’apprendimento. Gli operatori più capaci possono migliorare l’esperienza dei clienti e avere quindi maggiori chance di successo nel campo del servizio clienti.