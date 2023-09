Terminano i 2 progetti del Servizio Civile nazionale, la Giunta municipale al completo saluta i 15 giovani coinvolti nella terza annualità del programma amministrativo.

Il commiato è avvenuto questa mattina nel Municipio, concluso con la consegna di un attestato di partecipazione ai progetti denominati “La Bussola” e “Per una Cultura Ambientale”.

«Il nostro – ha detto il sindaco Roy Biasi – è un grazie sentito per il vostro impegno straordinario, spesso senza guardare agli orari, che ci ha consentito di offrire ai cittadini servizi sempre migliori e contribuendo quindi, con la vostra energia vitale e le vostre idee, alla costruzione della Taurianova Nuova che questa amministrazione sta perseguendo. Un patrimonio fatto di valori sani e competenze maturate, quello che ci lasciate, e che ora sarà nostra cura provare a non disperdere impegnandoci a varare nuove forme organizzative interne al Comune che possano valorizzare ancora di più l’universo giovanile della nostra città».

Alla cerimonia erano presenti anche l’assessore alle Politiche giovanili, Maria Fedele, il vicesindaco Antonino Caridi – ovvero i delegati di Giunta di riferimento dei 2 progetti – nonché gli assessori Angela Crea, Simona Monteleone e Massimo Grimaldi.

«In Bocca al Lupo ragazze e ragazzi per il vostro futuro – ha detto l’assessore Fedele – perché possiate portare con voi, nello studio e nelle attività lavorative che intraprenderete, il senso della collaborazione preziosa che avete offerto al Municipio, quindi ai taurianovesi, esaltando cioè quel valore civico che la nostra amministrazione segnala e valorizza da sempre anche alle giovani generazioni, coinvolgendo nella partecipazione le associazioni di ogni orientamento, le scuole e i cittadini, che stanno trovando porte aperte nel Comune nel condiviso interesse a edificare una Taurianova Nuova».

Apprezzamento è stato infine espresso dagli altri assessori, tutti si sono detti testimoni dell’abnegazione straordinaria dimostrata nei 2 progetti portati a termine, mentre il vicesindaco con delega all’Ambiente, Antonio Caridi, ha dichiarato: «Se, come è evidente a tutti, la Taurianova di oggi è senz’altro una città più curata e pulita, lo dobbiamo anche al progetto del Servizio Civile Nazionale che ha selezionato giovani veramente volenterosi e partecipi di tutte quelle attività amministrative propedeutiche alla effettuazione di ogni attività operativa».