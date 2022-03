Si svolgerà sabato a Serra San Bruno (VV) a partire dalle 11:30 presso la Sala Chimirri, il Consiglio comunale aperto durante il quale sarà espressa solidarietà al popolo ucraino e condanna nei confronti di ogni forma di guerra o minaccia alla sovranità dei popoli

“Si tratta – hanno affermato gli amministratori – di un momento di solidarietà e riflessione che ci consente di ribadire una posizione netta nei confronti degli eventi drammatici che stanno colpendo la popolazione ucraina. L’unico messaggio che può passare è quello della pace e della sovranità dei popoli, di rifiuto di ogni forma di violenza per risolvere le controversie, di vicinanza a chi soffre, di impegno concreto nei confronti di chi ha bisogno. Il Consiglio comunale vuole sottolineare che su questo non ci possono essere divisioni o differenziazioni, ma un’unica è forte voce”.

Saranno presenti figure di rilievo, che offriranno il loro contributo in termini di idee ed esperienze, quali il professor Spartaco Pupo (docente di Storia delle dottrine politiche presso l’Università della Calabria), il professor Gaetano Aurelio (presidente Unicef Vibo Valentia) e la Volontaria Emergency del Gruppo Catanzaro Anna Rotella.

Il Consiglio avrà luogo in collaborazione con l’Unicef e con numerose associazioni presenti sul territorio (Terre Bruniane, Radio Serra 98, Pro Loco Serra San Bruno, Il Brigante e i ragazzi del collettivo LiberaStaTerra).