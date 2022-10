Dopo l’ottimo pareggio in Campania con il Real Aversa, la cittanovese di mister Galfano gioca mercoledi in caso al “Morreale Proto” con il Santa Maria Cilento alle ore 15,00. La squadra del presidente Contestabile, gioca per i tre punti. La squadra costruita per una salvezza facile, può essere la vera sorpresa del campionato di serie D. Tutti al campo per sostenere i giallorossi