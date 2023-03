Ripartire insieme, vincendo una sfida che può valere un’intera stagione. Domani pomeriggio la Cittanovese scenderà in campo per affrontare la Mariglianese: una sfida salvezza da vincere a tutti i costi e che vedrà i giallorossi determinati a conquistare i tre punti. Sul terreno del “Morreale – Proto”, alle 14,30, prenderà il via il match. Contestualmente, un’altra battaglia vedrà impegnati i tifosi sugli spalti: la partita del calore, del sostegno e della passione. Per l’occasione, la Società giallorossa ha comunicato che l’ingresso al settore Gradinata dello Stadio sarà gratuito. Un modo per coinvolgere maggiormente la comunità e far sentire la vicinanza ad allenatore e calciatori in un momento determinante del campionato.