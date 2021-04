DI ANTONIO SPINA

Finisce 1-1 la sfida tra Cittadella e Reggina. Succede tutto nel secondo tempo. A Beretta risponde Bianchi, che conclude la doppia trasferta in Veneto con un buon bottino di quattro punti, portando a nove lunghezze il vantaggio sul Cosenza, impelagato in zona playout.In campo Del Prato, Bianchi, Micovski e Montalto al posto, rispettivamente, di Lakicevic, Crimi, Kingsley ed Okwonkwo. Una prima frazione di gioco che non ha molto da raccontare dove entrambe le compagini fanno dell’agonismo il pezzo forte di giornata in mezzo al campo, finendo ad annullarsi reciprocamente. Le uniche occasioni si traducono in tiri dalla distanza di Montalto (deviato) ed Edera (respinto) per la Reggina, Tsadjout (parato) per i padroni di casa.

Disattenzione di Cionek, che si fa sorprendere da Tsadjout, il quale serve al centro l’accorrente Beretta che mette alle spalle di Nicolas, per il vantaggio granata. Reggina colpita a freddo dopo soli 35″ dall’inizio del secondo tempo. Gli amaranto non demordono e sfiorano il pareggio con Edera che non impatta bene la sfera, mettendo fuori causa Situm appostato sul secondo palo.Tutto rimandato di poco quando al 57′ sugli sviluppi di un calcio di punizione Bianchi capitalizza al massimo la sponda di Stravropoulos per battere Kastrati e riportare la sfida in parità.

Il risultato non cambierà più, ma fino al termine della gara è la Reggina ad avere più freschezza nelle gambe e cercare con più convinzione la vittoria.