La Reggina perde in casa 1 A 0 con il Cittadella ma disputa una bella partita. Il portiere del Cittadella salva in più occasione la porta degli ospiti, solo il gol è mancato agli uomini di Aglietti per portare a casa non solo il pareggio ma anche la vittoria. Adesso il derby con il Cosenza diventa indispensabile fare punti, per rimanere nella testa alta della classifica. In un campionato equilibrato la Reggina di Gallo e Taibi hanno tutte le carte in regola per poter puntare alla serie A.

Ecco tutti i risultati dell’undicesima giornata del campionato di serie B, che si è disputata per intero nella giornata di lunedì:

Benevento-Brescia 0-1 (Tramoni)

Frosinone-Crotone 2-1 (Maric (C), Charpentier, Cicerelli (F))

Lecce-Cosenza 3-1 (Strefezza, Coda, Björkengren (L), Caso (C))Monza-Alessandria 1-0 (Colpani)

Reggina-Cittadella 0-1 (Vita)

Spal-Perugia 1-2 (Mancosu (S), Curado, De Luca (P))

Ternana-Como 1-2 (Vignali, La Gumina (C), Falletti (T)

Parma-Vicenza 1-0 (Benedyczak)

Pisa-Ascoli 1-1 (Masucci (P), Dionisi (A))

Pordenone-Cremonese 2-2 (Camporese, Zammarini (P), Zanimacchia, Strizzolo (C))

LA CLASSIFICA AGGIORNATA:

Pisa 22

Brescia 21

Lecce 20

Benevento 19

Reggina 19

Frosinone 18

Cremonese 18

Perugia 17

Monza 17

Cittadella 16

Como 16

Parma 16

Ascoli 15

Cosenza 14

Ternana 13

Spal 13

Alessandria 8

Crotone 7

Vicenza 4

Pordenone 3

PROSSIMO TURNO – 5-6-7 novembre:

Cosenza-Reggina ven 5 nov, 20:30

Alessandria-Ternana sab 6 nov, 14:00

Ascoli-Vicenza sab 6 nov,14:00

Como-Perugia sab 6 nov, 14:00

Cremonese-Spal sab 6 nov,14:00

Brescia-Pordenone sab 6 nov,16:15

Benevento-Frosinone sab 6 nov,18:30

Lecce-Parma dom 7 nov, 14:00

Crotone-Monza dom 7 nov, 16:15

Cittadella-Pisa dom 7 nov, 20:30