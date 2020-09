DI ANTONIO SPINA

Si è svolta all’ombra della torre di Pisa, la cerimonia del calendario di serie B. Il vernissage, in un luogo del Bel Paese che trasuda storia e cultura come Piazza dei Miracoli, ha dato inizio alla stagione sportiva 2020/2021 della serie cadetta. La stagione n.89 comincerà il 26 settembre, con l’opening day venerdì 25, si chiuderà il 7 maggio e prevede incontri nel periodo natalizio – il 27 / 30 dicembre e il 3 gennaio e il giorno di Pasquetta, il 5 aprile.

Il Presidente della Lega di serie B, intervenuto nel corso della manifestazione, si è così espresso : “siamo il campionato degli italiani. La serie B, attraverso le nostre società è presente su tutto il territorio nazionale, con l’intenzione di portare avanti l’idea di un calcio etico, sostenibile coinvolgendo la gente che abita nelle nostre città e creando, allo stesso tempo, un rapporto simbiotico “ .

BKT, produttore affermato nel mercato dei pneumatici Off-highway, sarà sponsor ufficiale della cadetteria per il terzo anno consecutivo.

Avvio di torneo ostico per la Reggina di Toscano. Si parte in formato viaggio all’Arechi contro la Salernitana. Esordio casalingo, 3 Ottobre, contro il Pescara, poi trasferta ligure contro la Virtus Entella ed alla giornata successiva, al Granillo, va in scena il derby col Cosenza. Arriva alla 9^ giornata, il 28 novembre, la super sfida al Monza di Berlusconi in terra brianzola. Ultima di andata allo Stirpe contro il Frosinone. Tour de force nei mesi di Dicembre con ben 7 gare ( Brescia, Chievo Verona, Venezia, Cittadella, Vicenza, Reggiana, Cremonese) e di Aprile con altre 6 sfide ( Venezia, Cittadella, Vicenza, Reggiana, Cremonese, Ascoli).