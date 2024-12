Il Bologna non delude nemmeno all’Olimpico di Torino e continua la sua striscia di risultati utili consecutivi, mantenendo la stessa clamorosa media punti dell’anno scorso. La squadra di Italiano si impone dunque per 0-2 in trasferta contro i granata nel pomeriggio di sabato 21 dicembre, match valido per la 17^ giornata di Serie A.

Decisivi nel secondo tempo i gol di Dallinga appena entrato (il primo pesantissimo con la nuova maglia rossoblu) e di Pobega, che sta attraversando un momento d’oro. Troppo poco invece proposto dal Toro, che non riesce ad avere una produzione offensiva degna del suo nome dall’infortunio di Zapata ad inizio stagione.

Serie A, Torino-Bologna 0-2: il racconto del match

Nel primo tempo non succede granché, entrambe le squadre si studiano e cercano di limitare gli errori. L’unica vera occasione degna di nota è a favore del Bologna nei primi minuti e si tratta di un calcio di rigore per un leggero contatto tra Borna Sosa e Holm: il difensore del Toro pesta quello rossoblu e per l’arbitro è tiro dagli 11 metri. Sul dischetto si presenta Castro, che però calcia forte a mezza altezza senza angolare troppo il pallone e Milinkovic-Savic intuisce alla grande, sventando il pericolo.

Nella ripresa il Bologna cerca di alzare il ritmo e di mantenere più il possesso del pallone. Tante le trame offensive rossoblu, a cui però fino a metà della ripresa sembra mancare sempre il tiro o l’ultimo passaggio decisivo. Poi però entra Dallinga, e in pochi secondi fa gioire i suoi tifosi trasformando in rete il perfetto passaggio di Miranda. Il Toro fatica a reagire e allora ecco che poco dopo il Bologna raddoppia con una mischia in area: in rete l’ex di turno Pobega. Senza ulteriori emozioni, all’Olimpico finisce 0-2.

Bologna a -3 dalla Juventus, Torino raggiunto dalla Roma

Questo bel successo in trasferta permette al Bologna di avanzare ancora in classifica. I rossoblu confermano dunque il 7^ posto della graduatoria a quota 28 punti conquistati nelle prime 16 partite, visto che devono ancora recuperare un match casalingo contro il Milan; proprio il Diavolo si trova a -2, mentre invece davanti al 6^ posto c’è la Juventus che ha vinto a Monza.

Il Torino rimane a quota 19 punti conquistati, quindi al momento al 12^ posto per differenza reti: a pari merito ci sono infatti anche Roma ed Empoli, che però hanno statistiche migliori. I toscani hanno perso a Bergamo contro l’Atalanta, mentre invece i giallorossi stanno scalando le gerarchie grazie al gran successo casalingo contro il Parma.