Dopo la pesante e sanguinosa sconfitta di Firenze di due settimane fa, il Milan si risolleva sia da un punto di vista del morale che della classifica. La squadra di Fonseca ha infatti la meglio sull’Udinese a San Siro nell’anticipo di sabato valido per l’8^ giornata di Serie A: i rossoneri si impongono per solo 1-0 grazie alla rete nel primo tempo firmata da Chukwueze.

I friulani ci hanno provato fino all'ultimo a rimontare, forti anche dell'uomo in più, ma alla fine i padroni di casa hanno ottenuto i 3 punti rimanendo così in scia alle prime.

Serie A, Milan-Udinese 1-0: il racconto del match

Il Milan parte forte, deciso a dimostrare il suo valore davanti ai propri tifosi. Alla prima occasione utile infatti, la squadra di Fonseca passa in vantaggio: ripartenza di Okafor sulla sinistra, palla servita al centro per Pulisic che esamina la situazione e scarica a sua volta a destra per l’arrivo puntuale di Chukwueze, il quale prende la mira e trafigge Okoje con un sinistro basso e preciso sul secondo palo. Il match va quindi nelle mani della squadra rossonera, che rischia anche di raddoppiare con il colpo di testa di Morata. Alla mezz’ora però tutto cambia: su un lancio lungo, Reijnders è costretto a sgambettare Lovric al limite dell’area e viene espulso. Il Milan chiude quindi avanti il primo tempo, ma sotto di un uomo.

Nella ripresa l’Udinese viene fuori e comincia ad alzare ritmo e baricentro. Il Diavolo si limita a difendere, forte del sacrificio di Pulisic, e a ripartire in contropiede quando può. I friulani fanno tanto possesso palla, ma non riescono quasi mai a trovare il varco giusto: la squadra di Runjaic ci prova con le palle alte, ma la difesa rossonera tiene bene. Illusione del pareggio nel finale da parte degli ospiti, che si vedono annullare un secondo gol per un fuorigioco al Var di pochi centimetri. Vince quindi il Milan per 1-0.

Milan a -2 dalla Juve, Udinese a quota 13 punti

3 punti d’oro per Fonseca, che potrà così ora concentrarsi in maniera un po’ più serena sulla partita di Champions League di questa settimana. Proprio come l’Inter, il Napoli e la Juventus infatti, il Milan vince 1-0 il proprio match e mantiene il 4^ posto in classifica a quota 14 punti – a -2 dalla Juventus terza.

L’Udinese invece viene sorpassato proprio dal Diavolo, visto che prima di questa partita i friulani contavano addirittura 13 punti. La squadra di Runjaic rimane quindi all’8^ posto in classifica, a pari merito però con le varie Fiorentina, Atalanta e Lazio.