Da ormai qualche anno, diversi in realtà, la corsa principale in serie A è sì allo scudetto, e ci mancherebbe altro, ma il vero traguardo delle big del calcio italiano è quello di accaparrarsi un posto in Champions League, manifestazione di grandissimo prestigio ma soprattutto di importanti introiti.

L’aspetto economico in questo momento storico viene quasi prima di tutto. Ai tifosi interessa il successo sportivo, ma per le società l’argomento principale è assolutamente quello finanziario e, da questo punto di vista, qualificarsi o no per i gironi della coppa dalle ‘grandi orecchie’ diventa praticamente decisivo, visti gli incassi che la più grande manifestazione calcistica continentale garantisce alle partecipanti.

Le favorite in tal senso per le quote Serie A sono un po’ sempre le solite… La qualificazione dell’Inter è considerata scontata vista la valutazione addirittura a 1.02, un po’ come quella del Milan a 1.14, ma anche del Napoli e della Juventus, entrambe a 1.23. Un poker di squadre che sembrano in effetti non avere grandi rivali anche se vantano chance comunque di rilievo l’Atalanta, a 2.85, poi la Roma con 3.85, la Lazio a 5.50 e infine la Fiorentina a 7.00.

Nel quartetto di ‘ seconde favorite’, fa notizia la presenza della Lazio che, anche quest’anno, non ha grandissimi estimatori fra gli esperti del settore, pur avendo disputato la stagione 2022/2023 a livelli altissimi , finendo il proprio cammino come seconda forza alle spalle del super Napoli. La ‘retrocessione’ della squadra di Sarri fa notizia, ma in realtà i biancocelesti hanno cominciato l’annata sportiva con molti balbettii, un po’ come i cugini della Roma di José Mourinho che, nelle prime giornate, ha decisamente steccato. Le due capitoline dunque sono già costrette a rincorrere, ma il campionato è appena cominciato e la battaglia è aperta a qualsiasi risultato.