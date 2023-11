Un agguato mortale si è verificato nella serata di ieri a Cetraro. La vittima è Alessandro Cataldo di 46 anni con precedenti penali ed è stato assassinato da un sicario che avrebbe esploso quattro colpi di pistola all’indirizzo dell’uomo, vicino alla pizzeria di famiglia.

Dopo l’omicidio il sicario è fuggito a bordo di un’auto per poi dileguarsi, molto probabilmente con un complice.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi prestati dai sanitari del 118 del vicino ospedale. In azione i carabinieri del comando di Paola, guidati da Marco Pedullà, e i carabinieri del reparto operativo Cosenza, guidati da Dario Pini. Presente anche una pattuglia della polizia di Cetraro.

La Procura tirrenica ha aperto un’indagine per comprendere l’esatta dinamica di quanto avvenuto e a risalire ai nomi degli esecutori e dei mandanti. Gli investigatori stanno sentendo alcune persone che si trovavano sul posto per raccogliere elementi possibili per ricostruire la maggiore dinamica dell’agguato.

La vittima, Alessandro Cataldo era stato coinvolto nell’Operazione Antimafia “Overloading”, coordinata dalla Distrettuale di Catanzaro. Nell’inchiesta portata avanti contro il narcotraffico lungo il Tirreno cosentino, il 46enne aveva rimediato una condanna.

Intanto come c’è scritto nella pagina social del Comune di Cetraro, “Domani mattina il Presidente del Consiglio Comunale ed il Sindaco hanno convocato la riunione dei capi gruppo consiliari per proporre e discutere sulle iniziative congiunte da intraprendere con la convocazione urgente e straordinaria del consiglio comunale dopo il terribile fatto avvenuto questa sera”.