Proseguono serrati i controlli disposti dal Questore finalizzati a prevenire assembramenti e ad assicurare il rispetto della normativa anti-Covid-19, su tutto il territorio provinciale.

Lo scorso sabato notte, personale della Polizia Amministrativa e della Sezione Volanti del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme ha controllato, in diversi luoghi pubblici della cittadina, distributori automatici di bevande, alimenti ed alcolici.

Gli Agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo di uno di questi distributori automatici, istallato sul Corso Nicotera, centro storico della città molto frequentato dalla gioventù lametina, in quanto constatavano che consentiva l’acquisto di alcolici ed altre bevande anche dopo le ore 24:00 in violazione delle vigenti normative.

Al titolare della ditta che lo gestisce è stata anche contestata la violazione amministrativa che prevede una sanzione pecuniaria da 500 a 3000 euro.