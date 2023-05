Due distinte operazioni nel Porto di Salerno con il sequestro di oltre 180 tonnellate di pellet, confezionate in 12 mila sacchi, pronte per la distribuzione sia a Cosenza che a Parma, proveniente dalla Cina e Turchia. Operazione della Guardia di Finanza e dell’Ufficio Dogane in collaborazione con il nucleo carabinieri del Cites.

I responsabili sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria di Salerno.