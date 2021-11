I Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza, nel corso dei controlli su strada attuati nell’ambito

del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti finalizzati alla repressione della criminalità diffusa, hanno eseguito uno specifico servizio finalizzato a prevenire e reprimere il traffico di sostanze stupefacenti che ha portato all’arresto di un soggetto di nazionalità marocchina ed al sequestro di oltre 2 kg. di hashish.

Nel comune di Roseto Capo Spulico (CS), lungo la S.S. 106, le Fiamme Gialle della Tenenza di

Montegiordano hanno controllato un autobus di linea che percorreva la tratta Trecate (NO) – Sibari

(CS), procedendo ad eseguire le necessarie operazioni di riscontro nei confronti dei passeggeri.

Proprio l’eccessivo nervosismo manifestato da uno di questi alla richiesta dei documenti da parte dei

finanzieri, ha indotto questi ultimi ad eseguire, con il supporto dell’unità cinofila, un’accurata ispezione

del mezzo di trasporto. Il prezioso fiuto del cane antidroga “C-QUANTO” ha portato al rinvenimento di

2 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish, custoditi all’interno di un borsone posto sotto il sedile

occupato dal soggetto marocchino.

I successivi approfondimenti, desunti dalla consultazione delle banche dati sul conto del medesimo,

già gravato da specifici precedenti di polizia, hanno indotto i finanzieri ad eseguire una perquisizione

domiciliare anche presso l’abitazione del fermato, sita in Trebisacce (CS), ove veniva rinvenuta

ulteriore sostanza stupefacente del medesimo tipo ed un bilancino di precisione.

Tutto lo stupefacente sequestrato, del valore commerciale al dettaglio di oltre 15.000 euro, era già

confezionato in “panetti” da grammi 100 cadauno, pronti per essere smerciati sul mercato locale.

Il detentore è stato tratto in arresto.

L’operazione di servizio appena conclusa si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio

quotidianamente assicurato dalla Guardia di Finanza, teso a contrastare ogni forma di traffici illeciti e

garantire sicurezza ai cittadini.